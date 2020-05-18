Ezeli rakipler, Avustralyalı süper yetenek için karşı karşıya!

Gözlemciler aracılığıyla birçok oyuncuyu izleyen Galatasaray ve Fenerbahçe, Avustralya'nın genç yeteneğine kenetlendi.
Her iki kulübün Avustralya Ligi ekiplerinden Adelaide United'da önemli bir performansa imza atan Riley McGree'nin peşinde olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz yaz Club Brugge'den 950 bin euro bonservis bedeliyle ülkesine dönen Avustralyalı oyuncu, 21 maçta 12 gol ve 6 asistlik performansla dikkatleri çekti.
Avustralya basınında yer alan son haberlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe, genç futbolcuyu kadrolarına katmak istiyor ve bu transfer için karşı karşıya geldiler.
İKİ KULÜP DAHA PEŞİNDE
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında İskoçya'dan Glasgow Rangers ve Almanya'dan Fortuna Düsseldorf, futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler.
Orta sahanın ortasında, iki yönlü oynayabilen bir oyuncu olarak dikkat çeken McGree, sol ayağını kullanıyor ve 1.78 boyunda.
Avustralya'da milli takım kadrosuna da alınmaya başlanan genç oyuncunun bonservisinin 3 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor.
PEP'İN TAKİBİNDE
Manchester City'nin ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, hazırlık maçında McGree ile bir araya gelmiş ve genç futbolcuyla uzun süre konuşmuştu.
McGree, bir dönem Avustralya'da Melbourne City FC takımının da formasını giymişti. Bu kulüp, Manchester City'nin ortakları arasında yer alıyor ve Guardiola'nın genç futbolcuyla konuşması transfer mi olacak iddialarını ortaya çıkartmıştı. (Hürriyet)
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