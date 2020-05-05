Evra: Ferguson, Ronaldo ve Bale'i getirecekti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın eski futbolcusu Patrice Evra, yıllar sonra bir itirafta bulundu. UTD Podcast programına konuk olan Evra, Sir Alex Ferguson'un emekli olmadan önce Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale üzerinde kurduğu planları anlattı.

Alex Ferguson'un emekli olma anını anlatan Evra: "Manchester United kariyerimdeki en zor anı kesinle Alex Ferguson'un emekli olacağını açıkladığı andı. Emekli olmadan 2 hafta önce medyada sürekli 'Alex Ferguson emekli olacak' haberlerini görüyordum. Bir gün yanına gidip, bu konunun gerçekliğini sorduğumda bana 'Patrice, asla emekli olmayacağım. 10 yıl daha burada olacağım' dedi. 2 hafta sonra antrenman için kulübe geldiğimde ülkedeki tüm medya kanallarının tesislerde olduğunu gördüm. İçimden 'Vay be! Biri kesin yanlış bir şey yaptı. Belki futbolculardan biridir ve başımız beladadır. Yeni bir hikaye başlıyor' diye geçirdim. Soyunma odasına gittiğimde Alex Ferguson'un bizimle konuşma yapmak istediğini ve herkesin yerine oturması gerektiği söylendi"

"Herkes gergin bir şekilde onu bekliyordu. İçeri girdiğinde çok üzgün bir ifadesi vardı. Konuşmaya zar zor başladı ve başta sadece 'Çok üzgünüm' diyebildi. Sonra kendisini toparladı ve tekrar konuşmaya başladı. 'Bazı insanlar ben bu kararı vermeden önce bırakcağımı söylediler. Biliyorsunuz medyada çok sık çıktı bu haberler. Başta benim böyle bir düşüncem yoktu. Ancak karımın bana ihtiyacı var. Hepinizden özür dilerim. Van Persie, Kagawa sizden özellikle özür dilerim çünkü takıma yeni katıldınız. Bir proje üzerinden konuşmuştuk ancak yapmak zorundayım' dedi."

"CRISTIANO RONALDO VE GARETH BALE'İ, MANCHESTER UNITED'A GETİRECEKTİ"



Evra: "Bana '10 yıl daha buradayım' dedikten sonra planlarından bahsetmişti. Cristiano Ronaldo ve o zamanlar Tottenham'da forma giyen Gareth Bale'ı transfer etmek istiyordu. Bu 2 oyuncuyu transfer etmesi halinde tekrar dünyanın en büyük kulübü unvanını alacaktık. Ancak işler sonrasında istediğimiz gibi gitmedi. Emekli olması gerekti." ifadelerini kullandı. (Ajansspor)