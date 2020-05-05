  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Mayıs 2020 Salı 21:28
  • |
  • 05 Mayıs 2020 Salı 21:30

Evra: Ferguson, Ronaldo ve Bale'i getirecekti

Evra: Ferguson, Ronaldo ve Bale'i getirecekti

Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın eski futbolcusu Patrice Evra, yıllar sonra bir itirafta bulundu. UTD Podcast programına konuk olan Evra, Sir Alex Ferguson'un emekli olmadan önce Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale üzerinde kurduğu planları anlattı.

Alex Ferguson'un emekli olma anını anlatan Evra: "Manchester United kariyerimdeki en zor anı kesinle Alex Ferguson'un emekli olacağını açıkladığı andı. Emekli olmadan 2 hafta önce medyada sürekli 'Alex Ferguson emekli olacak' haberlerini görüyordum. Bir gün yanına gidip, bu konunun gerçekliğini sorduğumda bana 'Patrice, asla emekli olmayacağım. 10 yıl daha burada olacağım' dedi. 2 hafta sonra antrenman için kulübe geldiğimde ülkedeki tüm medya kanallarının tesislerde olduğunu gördüm. İçimden 'Vay be! Biri kesin yanlış bir şey yaptı. Belki futbolculardan biridir ve başımız beladadır. Yeni bir hikaye başlıyor' diye geçirdim. Soyunma odasına gittiğimde Alex Ferguson'un bizimle konuşma yapmak istediğini ve herkesin yerine oturması gerektiği söylendi"

"Herkes gergin bir şekilde onu bekliyordu. İçeri girdiğinde çok üzgün bir ifadesi vardı. Konuşmaya zar zor başladı ve başta sadece 'Çok üzgünüm' diyebildi. Sonra kendisini toparladı ve tekrar konuşmaya başladı. 'Bazı insanlar ben bu kararı vermeden önce bırakcağımı söylediler. Biliyorsunuz medyada çok sık çıktı bu haberler. Başta benim böyle bir düşüncem yoktu. Ancak karımın bana ihtiyacı var. Hepinizden özür dilerim. Van Persie, Kagawa sizden özellikle özür dilerim çünkü takıma yeni katıldınız. Bir proje üzerinden konuşmuştuk ancak yapmak zorundayım' dedi."

"CRISTIANO RONALDO VE GARETH BALE'İ, MANCHESTER UNITED'A GETİRECEKTİ"

Evra: "Bana '10 yıl daha buradayım' dedikten sonra planlarından bahsetmişti. Cristiano Ronaldo ve o zamanlar Tottenham'da forma giyen Gareth Bale'ı transfer etmek istiyordu. Bu 2 oyuncuyu transfer etmesi halinde tekrar dünyanın en büyük kulübü unvanını alacaktık. Ancak işler sonrasında istediğimiz gibi gitmedi. Emekli olması gerekti." ifadelerini kullandı. (Ajansspor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'ın gündemindeki isim için Mehmet Özdilek'ten açıklama

title

River Plate, Falcao'nun hayalini kuruyor

title

TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor

Beşiktaşlı futbolcular yurtta karantinaya alındı

SPOR GÜNDEMİ

Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." dedi.

TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor
TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor

TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu yarın saat 10.00'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Acil olarak toplanma kararı alan Nihat Özdemir, gündemle ilgili açıklamayı yarın saat 14.00'de yapacak.

Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı'
Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı'

Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı'

MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bjelica sonrası ilk bomba transfer! Anlaşma tamam
Bjelica sonrası ilk bomba transfer! Anlaşma tamam

Bjelica sonrası ilk bomba transfer! Anlaşma tamam

Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! İşte liste...
Galatasaray'dan yerli operasyonu! İşte liste...

Galatasaray'dan yerli operasyonu! İşte liste...

Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Beşiktaş devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng ile yola devam etmeyecek. Gana basınında çıkan habere göre Siyah-Beyazlı takım yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldı.

Juventus'tan koronavirüs testi pozitif çıkan Dybala için açıklama
Juventus'tan koronavirüs testi pozitif çıkan Dybala için açıklama

Juventus'tan koronavirüs testi pozitif çıkan Dybala için açıklama

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta daha önce Daniele Rugani, Blaise Matuidi, ve Paulo Dybala'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Rugani ve Matuidi'nin testlerinin negatife dönmesine rağmen Dybala'dan hâlâ müjdeli haber gelmedi. Juventus'ta Arjantinli futbolcu ile ilgili açıklamada bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.