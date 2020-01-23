'Evet şike yaptık'

AKŞAM
İSPANYA’DAKİ davada Osasuna’nın eski çalışanı Vizcay, kulübün kümede kalmak için 2012-13 sezonunda Getafe’ye, 2013-14 sezonunda da Betis’e para verdiğini itiraf etti. Eski Başkan Archanco ise sadece Betis’e Valladolid’i yenmesi için 400 bin euro verdiklerini kabul etti.
YAŞANAN PARA TRAFİĞİ İNANILMAZ
Vizcay, Osasuna’nın; 2013’te maçı kaybetmesi için Getafe’ye 400 bin euro ödediğini söylerken, bir sonraki sezon da Betis’e yenilmesi için 250 bin euro verildiğini ifade etti. Öte yandan Vizcay, 2012-13’te Valladolid’e Deportivo’yu yenmesi için 150 bin; Betis’e de Celta Vigo’yu mağlup etmesi için 150 bin euro prim ödendiğini vurguladı. Vizcay ayrıca ertesi sezon (2013-14) Espanyol’a beraberlik için 250 bin euro ödendiğini söyledi. Osasuna 2017’de küme düşmüş, 2019’da İspanya La Liga’ya yükselmişti.
Osasuna Kulübü’nün eski genel sekreteri şikeyi itiraf etti! Angel Vizcay, görülen duruşmada verdiği ifadede, kulübün ligde kalmak için peş peşe iki sezon bazı takımlara para verdiğini söyledi.
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