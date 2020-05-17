'Evet Galatasaray'dan teklif aldım'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalar başladı. Yuto Nagatomo'nun takımdan sezon sonu ayrılacak olmasından sonra sol bek arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı genç yıldız adayını gündeme almıştı. 23 yaşındaki futbolcudan Galatasaray açıklaması geldi.

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Junior Tavares'in 3 yıl önce de sarı-kırmızılı takımla görüşme sağladığı ortaya çıktı.

Bonservisi Sao Paulo'da bulunan ve sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Portimonense'ye kiralık olarak gönderilen Brezilyalı sol bek Junior Tavares'ten flaş Galatasaray açıklaması geldi.

KABUL ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ülke basınına konuşan 23 yaşındaki deneyimli Sambacı, 3 yıl önce Galatasaray'dan teklif aldığını ancak kabul etmediğini söyledi.

O dönem çok iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Tavares, şöyle konuştu:

'Menajerim Galatasaray ve Ajax'ın beni transfer etmek istediğini söyledi. Sao Paulo'da kendimi çok iyi hissediyordum ve açıkçası biraz korktum. Bu nedenle teklifleri reddettim.

'SEZONUN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUM'

Türkiye ve Rusya'dan teklifler var. Şuan sezonun tamamlanmasını bekliyorum. Menajerimle görüşüp bir karar alacağım.' (Fotomaç)