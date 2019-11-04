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  3. Everton'da Cenk Tosun'un takım arkadaşı Andre Gomes'in ayağı kırıldı

Everton'da Cenk Tosun'un takım arkadaşı Andre Gomes'in ayağı kırıldı

Everton'da Cenk Tosun'un takım arkadaşı Andre Gomes'in ayağı kırıldı

Premier Lig'in 11. haftasında oynanan Everton-Tottenham karşılaşmasında üzücü bir olay yaşandı. Milli yıldızımız Cenk Tosun'un takım arkadaşı Andre Gomes'in ayağı kırıldı.

Ligin 11. hafta karşılaşmasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Maçta oldukça üzücü bir an yaşandı.

Karşılaşmanın normal süresinin son dakikalarına doğru Evertonlu futbolcu Andre Gomes, Heung-Min Son'un müdahalesi ile yerde kaldı.

Gomes yerde acı içinde kıvranırken, önce herkes ne olduğunu anlamadı.

AYAK BİLEĞİ KIRILDI

Gomes'in yardımına ilk koşan ve müdahale eden ise milli futbolcumuz Cenk Tosun oldu.

Andre Gomes'in ayak bileğinin kırıldığı anlaşıldı.

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