Everton'da Cenk Tosun'un takım arkadaşı Andre Gomes'in ayağı kırıldı

Ligin 11. hafta karşılaşmasında milli futbolcumuz Cenk Tosun'un takımı Everton sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Maçta oldukça üzücü bir an yaşandı.

Karşılaşmanın normal süresinin son dakikalarına doğru Evertonlu futbolcu Andre Gomes, Heung-Min Son'un müdahalesi ile yerde kaldı.

Gomes yerde acı içinde kıvranırken, önce herkes ne olduğunu anlamadı.

AYAK BİLEĞİ KIRILDI

Gomes'in yardımına ilk koşan ve müdahale eden ise milli futbolcumuz Cenk Tosun oldu.

Andre Gomes'in ayak bileğinin kırıldığı anlaşıldı.