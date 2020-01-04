Everton ve Monaco'nun ardından Lyon da Seri için devreye girdi
Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri'ye bir talip daha çıktı.
Galatasaray'da kiralık olarak top koşturan Fildişili futbolcu Jean Michael Seri'nin talipleri gün geçtikçe artıyor.
Sarı - kırmızılı ekipten ayrılması beklenen 28 yaşındaki futbolcu için daha önceden İngiltere Premier Lig ekibi Everton ve Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'nun talip olduğu kaydedilmişti.
Galatasaray'da istenen performansı gösteremeyen Seri'yi isteyen bir diğer kulübün ise yine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon olduğu belirtildi.
Fulham, Jean Michael Seri'yi 2018'in Temmuz ayında 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek Nice'ten kadrosuna katmıştı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Seri, 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
(Sporx)