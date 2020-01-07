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aksam.com.tr
  • 07 Ocak 2020 Salı 11:17
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  • 07 Ocak 2020 Salı 11:17

Everton, Niasse ve Cenk Tosun'u satış listesine koydu

Everton, Niasse ve Cenk Tosun'u satış listesine koydu

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Gedson Fernandes'i transfer etmek isteyen Everton, Niasse ve Cenk Tosun'u satış listesine koydu.

TM Dijital Haber Merkezi

Marco Silva’dan sonra Napoli’yle bağlarını koparır koparmaz Everton’a imza atan ve 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Carlo Ancelotti’nin devre arasında bazı yıldız futbolcuları kadrosuna katacağı anlaşılırken, İtalyan teknik adamın hedefindeki ilk futbolcunun Gedson Fernandes olduğu belirtildi.

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21.haftası geride kalan Premier Lig’de sadece 25 puan toplayan Everton’da Ancelotti ile Sportif Direktör Marcel Brands’ın bir araya geldiği ifade edilirken, ikilinin Gedson Fernandes transferinin üstünde durduğu hatta Benfica’ya 35 milyon sterlin’lik bir teklif hazırlandığı öğrenildi. 20 yaşındaki süper yetenek için gözünü karartan ‘Mavilerin’ bu parayı toparlama adına Cenk Tosun, Oumar Niasse gibi golcüleri gözden çıkardığı anlaşılırken, Everton’ın Ocak ayında bu iki futbolcuyla yollarını ayıracağı kaydedildi.

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