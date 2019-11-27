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Everton, Jorge Jesus'u gündemine aldı

Everton, Jorge Jesus'u gündemine aldı

Marco Silva'yı takımdan göndermeyi planlayan Everton, Jorge Jesus'u gündemine aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Sezona iyi başlayamadığı gibi son maçta açık ara favori olmasına rağmen evinde Norwich City’e 2-0 kaybeden Everton’da Marco Silva ile yolların ayrılması beklenirken, İngiliz kulübünün yeni hoca arayışlarına koyulduğu bildirildi.

BREZİLYA LİGİ'NDE DE ŞAMPİYON

Bir dönem Everton’da görev alan David Moyes ve Eddie Howe ile ilgilenen ‘Mavilerin’ asıl hedefindeki teknik adamın Jorge Jesus olduğu belirtilirken, Sportif Direktör Marcel Brands’ın şampiyon çalıştırıcıyla bir araya gelmeyi düşündüğü ifade edildi. Kariyerinde daha önce Benfica, Sporting Lisbon gibi önemli takımları çalıştırdığı gibi Flamengo’nun başında Libertadores Kupası’nı kaldıran Jorge Jesus’un Everton’a sıcak baktığı kaydedilirken, anlaşmanın eli kulağında olduğu vurgulandı.

Bu sezon Cenk Tosun’a yeteri kadar forma şansı vermeyen Marc Silva 13 haftada sadece 14 puan toplayabildi.


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