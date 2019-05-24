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  3. Everton, Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Onyekuru'yu bu kez takımda tutacak

Everton, Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Onyekuru'yu bu kez takımda tutacak

Everton, Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Onyekuru'yu bu kez takımda tutacak

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Henry Onyekuru'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Everton ile masaya oturacak olan Galatasaray, Henry Onyekuru'yu kadroda tutmak istiyor. Everton cephesinde ise genç yıldız için farklı planlar yapılıyor.

İngiliz basınından Liverpool Echo sitesinde yayınlanan analizde Henry Onyekuru'nun Everton için aranan kan olduğu vurgulandı. Galatasaray'da sol kanatta başarılı performanslar gösteren ve hızıyla dikkat çeken Henry Onyekuru, şimdiden İngiliz kulübünün iştahını kabarttı.

"LUCAS DİGNE İLE BERABER ÖLÜMCÜL OLUR"

Çalışma izni sorunu nedeniyle transferinden sonra İngiltere'de forma şansı bulamayan Henry Onyekuru, Afrika Uluslar Kupası'nda şartları yerine getirme fırsatı bulacak. Onyekuru'nun bu sorunu çözüp Everton kadrosuna katılması halinde sol bek Lucas Digne ile beraber rakipler için ölümcül olacağı ifade edildi.

Genç futbolcunun Galatasaray'ın kazandığı kupalara doğrudan katkı gösterdiği belirtilirken, bu sezon topu aldıktan sonraki kıvrak hareketleri ve patlama gücüyle rakip defanslara zor anlar yaşattığı vurgulandı. Öte yandan Onyekuru'yu kadroda tutmak isteyen Galatasaray, transfer planlamasını görüşmelerin sonucuna göre yapacak.

(Futbol Arena)

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