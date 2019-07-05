Ever Banega'nın alternatifi Gustavo Cuellar

Sarı-Kırmızılılar’ın orta saha transferi için alternatiflerinden birinin Flamengo’da forma giyen Gustavo Cuellar olduğu ortaya çıktı. Brezilya basınındaki haberlere göre; Galatasaray yönetimi Cuellar'ın transferi için Flamengo’ya 6 milyon euro önerdi fakat bu teklif düşük bulundu.

MİKTARI ARTIRIN İSTEĞİ

GALATASARAY’IN bu teklifine Brezilya kulübünün olumsuz yanıt verdiği ve fiyatı arttırmasını istediği öğrenildi. Çıkan haberlerde Sarı-Kırmızılılar’ın Cuellar için 8-10 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bir teklif daha yapma hazırlığında olduğu belirtildi. Copa America’dan Kolombiya’nın elenmesiyle birlikte Flamengo ile antrenmanlara çıkmayan başlayan 26 yaşındaki oyuncunun, Avrupa’da oynamak istediği kaydedildi.

HEDEFİ AVRUPA'DA OYNAMAK

CUELLAR teknik heyete ve yönetime Avrupa’da oynamak istediğini kesin bir dille iletirken, kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı sürüyor. Flamengo’nun 6 milyon euro olan teklifi reddetmesinin sebeplerinden birisinin de Cuellar’ın haklarının yüzde 30’unun Deportivo Cali’de bulunması. Bu nedenle Flamengo daha yüksek bir teklif bekliyor. Kolombiyalı’nın sözleşmesinde Avrupa’ya giderse 50 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor.

(Güneş)