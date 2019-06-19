Ever Banega, Sevilla'nın yeni sözleşme teklifini reddetti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla transfer edilmesini istediği Ever Banega'da hem Galatasaray hem de Sevilla cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Terim'in raporu doğrultusunda Banega'nın transferi için tüm kozlarını oynamaya başlayan sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli futbolcunun menajerleriyle prensip anlaşmasına vardı ve Sevilla ile görüşmelere başladı.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Banega ile Sevilla arasında da ipler adeta kopma noktasına geldi. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki Banega'ya 1 yıl daha sözleşme teklif eden Sevilla'nın bu teklifi Arjantinli yıldız tarafından "maaş indirimi" gerekçesiyle reddedildi.

Sevilla'dan 3 milyon euro maaş alan ve yeni sözleşme için 2 milyon euroluk teklif alan Banega için 7 milyon euro bonservis bedeli talep eden Endülüs temsilcisine şu ana kadar ne Boca Juniors ne de Galatasaray'dan bu seviyeye ulaşabilecek bir teklif ulaşmadı.

Önce Banega'yı ikna eden ardında da Sevilla ile "aracı menajerler" vasıtasıyla görüşmelere başlayan Galatasaray, sözleşmesi 1 yıl sonra sona erecek Arjantinli futbolcu için 4 milyon euroluk teklif hazırladı ancak bu teklif Sevilla'nın beklentisinin 3 milyon euro altında.

Ever Banega ile 2+1 yıllık sözleşme, 4 milyon euro maaş, şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma gibi opsiyonel teklifler sunan sarı-kırmızılı yönetimin, Sevilla'yı da kısa bir süre içerisinde 4 milyon euroluk bonservis bedeline ikna etmesi bekleniyor.

(Sporx)