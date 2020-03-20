Kenan Sofuoğlu, yayımladığı videoda, Kovid-19 nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ülkemizde hastalık hızlıca yayılmaya başladı. Bu hastalıktan kurtulmak için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Hastalığı en az önemseyen ülkelerden biri İtalya'ydı ve bugün İtalya'daki durumu az çok hepiniz duydunuz. Bu anlamda hepimiz gerekini yapalım, evimizde kalalım." ifadelerini kullandı.
Sofuoğlu, oğlunun da yer aldığı videoyu, "Evimizde kalmamız için güzel sebeplerimiz de var zaten." diyerek tamamladı.
Alman Virolojist Jonas Schmidt-Chanasit, dünya futbolunu yakından ilgilendiren bir açıklamada bulunarak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına kadar profesyonel futbolun oynanmasının mümkün olmadığını belirtti.
2003-2006 ile 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Christoph Daum sessizliğini bozdu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamalarına yanıt olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil liglerin ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor... Sepil liglerin 17 Nisan'da başlayabileceğini söyledi.
Ligdeki müsabakalar durduruldu, kulüplerde sözleşme telaşı başladı
Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, hem dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını hem de bu salgın sebebiyle liglerin ertelenmesine ilişkin düşüncelerini Fenerbahçe Televizyonu aracılığıyla paylaştı.
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen EURO 2020'nin adı aynı kalacak. UEFA, 2021'e ertelenen turnuvanın adının değişmeyeceğini açıkladı.