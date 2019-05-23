Ev sahibi FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na yenilgi ile başladı
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ilk gününde dört maç oynandı.
Bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve Polonya'nın ev sahipliğinde bugün başlayan turnuvada A ve B gruplarında dört maç yapıldı.
15 Haziran'da sona erecek organizasyonda 24 takım, 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Kupanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Tahiti-Senegal: 0-3
Polonya-Kolombiya: 0-2
B Grubu:
Meksika-İtalya: 1-2
Japonya-Ekvador: 1-1