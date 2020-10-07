Euroleague'in ikinci haftasında Türk derbisi

THY Euroleague’de ikinci hafta heyecanı yarın ve 9 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanı açılış mücadelesinde CSKA Moskova, Maccabi Tel Aviv’i ağırlayacak.
Ligde bu hafta birçok karşılaşmada aynı ülke takımları birbirine rakip olacak. Türkiye’de Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Yunanistan’da da Panathinaikos ile Olympiakos, Almanya’da ALBA Berlin ile Bayern Münih ve İspanya’da da Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague’de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Maccabi Tel Aviv
20.00 Zenit Saint Petersburg - FC Barcelona
20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
22.00 Real Madrid - Valencia Basket
9 Ekim Cuma
20.00 Kızılyıldız - Saski Baskonia
20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas
21.00 Panathinaikos - Olympiakos
21.00 ALBA Berlin - Bayern Münih
21.45 Olimpia Milano - Asvel Lyon-Villeurbanne
Fenerbahçe'nin Yunanistan'ın PAOK takımından kadrosuna kattığı Dimitri Pelkas'ın transferine yönelik ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.
Bugün saat 23:59'a kadar kadrosundaki 15 yabancı futbolcuyu 14'e indirmek zorunda olan Galatasaray, Ozornwafor'u dışarıda bırakma kararı aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "İstenen transfer yapılmadı" mazeretine takılmadan yoluna devam edecek, şampiyonluk mücadelesi verecek. Fatih Terim, en az kayıpla gidip, polemik yapılan isimleri kazanmaya çalışacak.
Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak kusursuz bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başrolü şüphesiz Emre Belözoğlu oynadı. Birçok yıldızı Sarı-Lacivertlilere gelmesi konusunda ikna eden Belözoğlu, “Alo, ben Emre abin” cümlesiyle yeni görevinin ilk senesinde fenomen haline geldi.
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerden sonra çok iddialı bir kadroya ulaştı. Teknik Direktör Erol Bulut'un elinde sahaya süreceği iki tane güçlü ilk 11 oluştu.