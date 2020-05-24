Euroleague'de sezonun devamı oylanacak

SPOR GÜNDEMİ

Edwin Gyasi'den transfer açıklaması Edwin Gyasi'den transfer açıklaması Siyah beyazlı takım içinde bulunduğu ekonomik koşullardan dolayı transferde maliyetsiz isimlere yöneldi. Bu isimlerden biri de takımı ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Gyasi. Yıldız futbolcu Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Gyasi'nin sözleri...

'Bursaspor'da hakkımı yediler' 'Bursaspor'da hakkımı yediler' Altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 750 bin euro kazandırarak geçtiğimiz yaz Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'a transfer olan Ertuğrul Ersoy, flaş açıklamalarda bulundu. Bursaspor'dan ayrılış sürecini anlatan genç savunma oyuncusu, eski takımına şok bir suçlamada bulunurken, yakın zamanda Süper Lig'e dönmeyi düşünmediğini de ifade etti. İşte detaylar...

Euroleague'de kritik oylama Euroleague'de kritik oylama Basketbol dünyasında gözler Euroleague'in alacağı karara çevrildi. Bugün başlayacak toplantıların ardından, A lisansına sahip 11 takım yarıda kalan sezonun geleceği için yarın oylama yapacak.

Jadon Sancho rekor kırdı Jadon Sancho rekor kırdı Jadon Sancho, 2-0 kazanılan Wolfsburg maçında yaptığı asist ile Borussia Dortmund adına bir sezonda en çok asist yapan oyuncu rekoruna sahip oldu. 2000 doğumlu İngiliz oyuncu bu sezon Bundesliga'da 16 asist yaptı ve 14 gol kaydetti. Sancho toplamda 30 gole doğrudan katkı sağladı.

Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için çok konuşulacak öneri Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için çok konuşulacak öneri Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de kalan maçların akıbeti ve küme düşmenin kaldırılma talebiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Küme düşme kalkarsa şampiyonluk da kalkar, adaletli olmaz' diyen Demirkol, “Ben bu ligin sahibi olsam isterim ki 16 takım olsun” ifadelerini kullandı.

Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı Fener'in yeni hocası o mu? 'Yakında görüşmek üzere' paylaşımı yaptı Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Nenad Bjelica ve Erol Bulut ismi ön plana çıksa da Fenerbahçeli yöneticilerin Roberto Carlos'la da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Brezilyalı efsanenin ise sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ‘Yakında görüşmek üzere' ifadesini kullanması dikkat çekti.