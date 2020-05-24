Euroleague'de sezonun devamı oylanacak

Avrupa basketbolunun bir numaralı sahnesi Euroleague'de sezonun kaderi belliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala askıya alınan ligde, yarın yapılacak oylamanın ardından maçların akıbeti belli olacak.
Oylamada Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da aralarında bulunduğu Euroleague A lisansı sahibi 11 takım oy kullanacak.
Oylama sonucunda sezonun kaldığı yerden devamı sekizli final ve dörtlü final seçeneklerinden birinde karar kılınacak. Nihai karar alınması için 6 takımın oy çokluğu sağlaması gerekiyor.
2019/2020 sezonunda dörtlü finalin ev sahibi olan Köln kenti oynanacak maçlar için tek adres olabilir. Euroleague yönetiminin gündemindeki diğer seçenekleri ise Litvanya, Sırbistan ve Yunanistan.
26 haftası oynanabilen Euroleague'de Anadolu Efes ilk sırda yer alıyor. Fenerbahçe Beko ise sekizinci basamakta.
(NTV Spor)
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