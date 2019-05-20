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Euroleague'de şampiyon CSKA Moskova

Euroleague'de şampiyon CSKA Moskova

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Euroleague finalinde karşılaştığı Rus ekibi CSKA Moskova’ya 91-83 mağlup oldu.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Anadolu Efes'i 91-83 yendi. CSKA Moskova, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olurken, Anadolu Efes organizasyonu ikinci tamamladı.

İki takım da maça hücumda oldukça iyi başladı ve ilk 5 dakika 12-12 eşitlikle geçildi. CSKA Moskova, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu üst üste basketlerle çeyreğin sonunda farkı çift hanelere taşıdı: 17-29. CSKA Moskova, 8'de 6 üç sayı isabetiyle oynadığı ilk çeyreği 29-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Rodriguez'in 3 sayılık basketiyle başlayarak farkı tekrar çift hanelere taşıyan CSKA Moskova, 13. dakikayı 34-20 önde geçti. Savunmada agresifleşen Anadolu Efes, Simon'un sayılarıyla 18. dakikada farkı 5'e indirdi: 36-41. CSKA Moskova, soyunma odasına 44-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Simon'un 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes, 45-44 öne geçti. Boyalı alanı çok iyi kullanan CSKA Moskova, savunma sertliğini de artırınca 27. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 52-63. Çeyreğin sonunda Larkin'le 3 sayılık basket bulan Anadolu Efes, farkı 6'ya indirirken, CSKA Moskova final periyoduna 68-62 önde girdi.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Final periyoduna iki takım da hücumda iyi başladı. De Colo'nun devreye girmesiyle CSKA Moskova, 36. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 71-83. Micic'in katkısıyla 6-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, bitime 2 dakika kala farkı 4'e indirdi: 81-85. Maçın son bölümünde kötü hücum eden Anadolu Efes karşısında taktik faullerde hata yapmayan CSKA Moskova, karşılaşmayı 91-83 kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Salon: Fernando Buesa Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya)

Anadolu Efes: Micic 10, Larkin 29, Anderson 7, Moerman 2, Dunston 13, Beaubois 3, Doğuş Balbay, Motum 4, Pleiss, Simon 15, Sertaç Şanlı

CSKA Moskova: Hackett 7, De Colo 15, Clyburn 20, Kurbanov 7, Hunter 7, Bolomboy, Peters, Rodriguez 6, Higgins 20, Hines 9, Ukhov

1. Periyot: 20-29

Devre: 42-44

3. Periyot: 62-68

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