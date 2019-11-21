Euroleague'de haftanın MVP'leri Calathes ve Sikma

Panathinaikos'tan Yunan basketbolcu Nick Calathes ve ALBA Berlin'den ABD'li Luke Sikma, THY Avrupa Ligi'nde 9. hafta maçlarının en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Calathes, Panathinaikos'un Zalgiris'i 86-85 yendiği mücadelede, Sikma ise ALBA Berlin'in Kızılyıldız mts'yi 93-80 mağlup ettiği maçta 32'şer verimlilik puanıyla oynayarak 9. haftanın MVP unvanını paylaştı.

Calathes, Zalgiris karşısında 19 sayı, 12 asistle bu sezon 4. kez "double-double" yaparak takımının galibiyetinde ön plana çıktı.

Sikma ise Kızılyıldız mts önünde 19 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 3 blokluk performans sergileyerek ALBA Berlin'in galibiyetine katkı sağladı.