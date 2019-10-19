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  3. Euroleague'de 3. haftanın MVP'si Nando De Colo

Euroleague'de 3. haftanın MVP'si Nando De Colo

Euroleague'de 3. haftanın MVP'si Nando De Colo

Fenerbahçe Beko forması giyen De Colo, THY Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en değerli oyuncusu oldu.

Fenerbahçe Beko forması giyen Nando De Colo, THY Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko'nun sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı 87-80 yendiği maçta 44 verimlilik puanıyla oynayan De Colo, üçüncü haftanın MVP unvanına layık görüldü.

Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı De Colo, mücadeleyi 39 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla tamamlayarak takımının galibiyetinde başrolü oynadı ve THY Avrupa Ligi'nde kendi sayı rekorunu kırdı.

Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen ABD'li Zach LeDay, 35 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 30 verimlilik puanıyla Olympiakos'tan Sırp basketbolcu Nikola Milutinov üçüncü sırada yer aldı.

(AA)

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