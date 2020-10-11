EuroLeague'de 2. haftanın MVP'si Jordan Loyd

THY EuroLeague'de yer alan Zenit ve Khimki, takımlarındaki koronavirüs vakaları nedeniyle maçlarının ertelenmesi için EuroLeague'e resmi talepte bulundu.

Galatasaray'da 50 milyon TL kasada kaldı

Galatasaray'da Yönetim, Belhanda ve Feghouli de dahil tüm takıma uyguladığı yüzde 15'lik maaş kesintileri sonrasında 50 milyon TL'yi kasasında tutacak.