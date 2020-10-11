EuroLeague'de 2. haftanın MVP'si Jordan Loyd

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Jordan Loyd, takımının sahasında İspanya temsilcisi TD Systems Baskonia'yı 90-73 yendiği mücadelede 34 verimlilik puanıyla oynayarak ikinci haftanın MVP'si unvanını elde etti.
Karşılaşmada 30 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmalık performans sergileyen ABD'li skorer, kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.
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Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts forması giyen ABD'li basketbolcu Jordan Loyd, THY Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
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Hırvatistan basını, tecrübeli stoperin Beşiktaş kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. Beşiktaş'ın finansal sorunları nedeniyle elden çıkartmak istediği Domagoj Vida'nın, Hırvatistan'ın Osijek takımıyla görüştüğü ve eve dönmeye hazırlandığı belirtildi. Haberde tecrübeli stoperin kiralık gideceği bilgisine de yer verildi.