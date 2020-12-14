Euroleague'de 14. hafta heyecanı

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın ve 16 Aralık Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.
Yedi galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın Rusya'da CSKA Moskova ile mücadele edecek. Megasport Arena'nın ev sahipliğinde yapılacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.
Beş galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını ağırlayacak. İki takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın saat 20.45'te karşılaşacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes
20.45 Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan (İtalya)
21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - ALBA Berlin (Almanya)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - TD Systems Baskonia (İspanya)
22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)
16 Aralık Çarşamba:
19.00 Zenit (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)
21.00 Barcelona (İspanya) - Khimki (Rusya)
22.30 Olympiakos (Yunanistan) - Valencia (İspanya)
22.45 ASVEL (Fransa) - Maccabi Playtika (İsrail)
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