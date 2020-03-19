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  • 19 Mart 2020 Perşembe 07:25
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 07:25

EURO2020 kararı Galatasaray'ın Babel planlarını bozdu

EURO2020 kararı Galatasaray'ın Babel planlarını bozdu

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EURO 2020'yi düşünerek Ajax'a gitti ama şampiyona 2021'e ertelenince planlar altüst oldu. Ryan Babel'in turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan Galatasaray, 34 yaşındaki oyuncuyu yazın Katar-Çin gibi ülkelere satmanın hesabını yapıyordu.

Devre arasında Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray yedek kalacak Ryan Babel'i değerini kaybetmemesi adına Ajax'a kiraladı. Elemelerde Hollanda Milli Takımı formasını düzenli olarak giyen Babel de EURO 2020'yi düşünerek Ajax'ı tercih etti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. UEFA'nın EURO 2020'yi 1 sene erteleme kararı almasıyla Galatasaray'ın Babel'den bonservis kazanma planı suya düştü. Hollandalı yıldızın turnuvada göstereceği performansa bel bağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Ryan Babel'i yazın Katar-Çin gibi ülkelere iyi bir bedelle satmanın hesaplarını yapıyordu.

YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANIYOR

Kiralık oyuncularından Onyekuru ve Lemina ile devam etmek isteyen Galatasaray, FFP gereği satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Club Brugge'de süresiz kadro dışı bırakılan Diagne'den sonra EURO 2020'nin ertelenmesiyle Babel'in de satılma ihtimali ortadan kalktı. Ajax da performansından memnun olmadığı Babel'i sezon sonunda Galatasaray'a geri gönderme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüple iki sezon daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu yıllık 4 milyon Euro kazanıyor.

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Süper Lig'de 15 maça çıkıp 5 gol, 1 asist kaydeden Babel, devre arasında gittiği Ajax'ta 5 karşılaşmada 386 dakika görev yaptı. Gol ya da asisti yok.

(Sabah)

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