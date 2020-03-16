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aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 15:28
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 15:28

EURO2020 için erteleme kesin! İşte masadaki A ve B planı...

EURO2020 için erteleme kesin! İşte masadaki A ve B planı...

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Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada özellikle Avrupa'da futbolun olumsuz etkilenmesi üzerine önce ligler ertelendi ardından Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın akıbeti merak konusu. Corriera della Sera'ya göre Euro 2020 için Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası modeli yapılabilir.

Corona virüsü salgını nedeniyle futbol olumsuz etkilenirken neredeyse tüm ligler ertelendi. Bu kararın ardından Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın durumu da merak konusu. FIFA tarafından yarın önemli bir toplantı yapılacak. 'Acil' koduyla yapılacak toplantının en önemli gündem maddesi Euro 2020 olacak.

Kasım - Aralık döneminde oynanabilir

Corriera della Sera'ya göre Euro 2020 için Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası modeli yapılabilir. 2022 Dünya Kupası genelde turnuvaların oynandığı Haziran - Temmuz ayları arasında değil 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanacak.

Erteleme kesin ama Kasım-Aralık mı? Euro 2021 mi?

İtalya Serie A ve İspanya La Liga'da maçlarının oynanmasının Mayıs ayı içinde başlaması öngörülüyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Haziran ayı içinde bitirilmesi bekleniyor ve bu sayede sezonun tamamlanması bekleniyor.

(Fanatik)

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