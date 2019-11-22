EURO 2020 play off turu kura çekimi saat kaçta? EURO 2020 kura çekimi ne zaman?

EURO 2020 play off turu kura çekimi saat kaçta? sorusu spor severler tarafından merak ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu kuraları bugün çekiliyor. Kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi’nde yapılacak. EURO 2020’de son 4 bilet için 16 ülke mücadele ediyor. Uluslar Ligi’nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. EURO 2020 play off turu kura çekimi saat kaçta? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

EURO 2020 PLAY OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi’nde TSİ 14.00’te başlayacak kura çekiminin yayıncısı bulunmuyor.

EURO 2020’de son 4 bilet için 16 ülke mücadele ediyor. Uluslar Ligi’nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. Her grupta yer alan 4 takım arasında 26 Mart 2020’de yarı final maçları olacak.

Yarı finali geçen ekipler 31 Mart 2020’de finalde karşılaşacak ve kazanan ülkeler, EURO 2020 bileti alacak.

A Grubu'nda İzlanda, B Grubu'nda Bosna Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda, C Grubu'nda İskoçya, Norveç ve Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Belarus yer alıyor. Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya'nın grupları ise yarın belirlenecek. Söz konusu takımlar, A ve C gruplarına dağılacak.





EURO 2020 KURA ÇEKİMİ / TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri