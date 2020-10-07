EURO 2020 play-off turu heyecanı başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve 11 Haziran 2021'de başlamasına karar verilen EURO 2020'ye katılacak son 4 takım, play-off karşılaşmalarının ardından belli olacak.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak play-off'larda 16 takım mücadele edecek. Yarı finallerde tur atlayan 8 ekip, finale yükselecek. 12 Kasım'da yapılacak play-off final maçlarından galip ayrılan 4 ülke ise EURO 2020 bileti alacak.
Tamamı yarın oynanacak play-off yarı final karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
19.00 Gürcistan-Belarus
21.45 Kuzey Makedonya-Kosova
21.45 Norveç-Sırbistan
21.45 İskoçya-İsrail
21.45 Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
21.45 Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
21.45 Bulgaristan-Macaristan
21.45 İzlanda-Romanya
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