EURO 2020 nerede, ne zaman oynanacak? Türkiye EURO 2020'ye katılabilecek mi?

Türkiye EURO 2020’ye katılabilecek mi? sorusu Milli Takımı yakından takip edenler tarafından aratılmaya başladı. Dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen EURO 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 13 ülkenin ev sahipliği yapacağı turnuva da Millilerimizin de mücadele etmesi bekleniyor. Toplamda 24 ülkenin mücadele edeceği turnuva öncesi son maçlar bu hafta tamamlanacak. Peki, EURO 2020 ne zaman başlayacak? EURO 2020 nerede, ne zaman oynanacak? İşte yanıtı…

EURO 2020 NEREDE OYNANACAK?

Ocak 2013'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA İcra Komitesi toplantısında, 'Avrupa için Avrupa Futbol Şampiyonası' prensibi doğrultusunda Euro 2020'ye, 13 ülkenin ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Ülkelerden 12'si, üç grup maçı bir de son 16 ya da çeyrek final maçı olmak üzere bir eleme usulü maça (standart paket) ev sahipliği yaparken, bir ülkede de yarı finaller ve final maçı oynanacak.

UEFA''nın ilk açıkladığı planda final karşılaşması Brüksel'de oynanacaktı. Burada devam eden stadyum inşaatının gecikmesi üzerine UEFA, turnuvanın finalini İngiltere'ye alma kararını verdi.

Wembley Stadı'nda oynanacak EURO 2020 Finali'nin tarihi ise 12 Temmuz 2020 olacak.

EURO 2020 NE ZAMAN OYNANACAK?

Toplamda 24 ülkenin mücadele içerisinde bulunacağı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran – 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde yapılacak. Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE EURO 2020’YE KATILABİLECEK Mİ?

A Milli Takım’ımızın EURO 2020’ye katılıp katılamayacağı milyonlarca vatandaşımız tarafından merak ediliyor. Ay Yıldızlıların kaderi bu akşam oynanan İzlanda maçına bağlı. Millilerimiz 1 puan alması halinde turnuvaya katılabilecek.