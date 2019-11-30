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  3. EURO 2020 nerede, hangi ülkede oynanacak? EURO 2020 ne zaman başlıyor?

EURO 2020 nerede, hangi ülkede oynanacak? EURO 2020 ne zaman başlıyor?

EURO 2020 nerede, hangi ülkede oynanacak" EURO 2020 ne zaman başlıyor"

Milli Takım’ımızın da yer aldığı EURO 2020 Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. Futbolseverler ‘EURO 2020 ne zaman başlıyor?’ sorusunu aratmaya başladı. 30 Kasım Cumartesi günü Romanya’nın Bürüksel kentinde gerçekleştirilen EURO 2020 kura çekimleri sonrası Ay Yıldız’lıların rakipleri belli olacak. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği turnuvanın da ne zaman ve nerede oynanacağı da merak konusu oldu. Peki, EURO 2020 nerede, hangi ülkede oynanacak?

EURO 2020 nerede, hangi ülkede oynanacak? sorusu futbolseverler tarafından aratılmaya başladı. Milli Takım’ımız EURO 2020 H Grubu’ndan oynadığı başarılı maçlar sonrası gruptan 2. çıkarak Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. 30 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen çekiliş sonrası da Ay Yıldız’lıların rakipleri belli olacak. Hep destek, tam destek sloganıyla desteklediğimiz Milli Takım’ımıza şimdiden başarılar diliyoruz. EURO 2020 ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı haberimizde

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplamda 24 ülkenin mücadele içerisinde bulunacağı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran – 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde yapılacak. Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek.

 

 


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