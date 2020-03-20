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aksam.com.tr
  • 20 Mart 2020 Cuma 19:44
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  • 20 Mart 2020 Cuma 19:44

EURO 2020 mi? EURO 2021 mi?

EURO 2020 mi" EURO 2021 mi"

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Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen EURO 2020'nin adı aynı kalacak. UEFA, 2021'e ertelenen turnuvanın adının değişmeyeceğini açıkladı.

Avrupa genelinde hızla yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da "küresel salgın" ilan edilen virüsün etkileri üzerine UEFA'ya üye 55 federasyon, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri bir araya gelerek 2020'de düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 1 yıl erteleme kararı almıştı. 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırılırken UEFA konuya dair yeni bir açıklama yaptı.

UEFA'dan yapılan açıklamada 2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın EURO 2020 ismiyle oynanacağı belirtildi. Bilet sahiplerinin, 2021'deki turnuvaya katılmamaları halinde paralarının iade edileceği kaydedildi.

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