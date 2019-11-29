EURO 2020 kuraları ne zaman çekilecek? EURO 2020 kura çekimi hangi kanalda?

EURO 2020 kuraları ne zaman çekilecek? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları için geri sayım başladı. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak. A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar da belli oldu. EURO 2020 kuraları ne zaman çekilecek, hangi kanalda? sorusunun yanıtı haberimizde..

EURO 2020 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları yarın (29 Kasım) Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

EURO 2020 kura çekimi, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İŞTE TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Kasım'da gerçekleştirilecek ve A Milli Futbol Takımı'nın üçüncü torbadan gireceği EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri