Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7044
  • 6,3109
  • 270.096
  • 106677
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. EURO 2020 için son 4 takım aranıyor! UEFA Uluslar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020 için son 4 takım aranıyor! UEFA Uluslar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020 için son 4 takım aranıyor! UEFA Uluslar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

2020 Avrupa Futbol şampiyonası için son 4 katılım hakkı, sahiplerini arıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

EURO 2020'ye katılacak son 4 takım Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

Uluslar Ligi'nden gelen ülkeler play-off'ta 4 gruba ayrılıyor. Her grupta yer alan 4 takım arasında tek maç üzerinden oynanacak yarı final eşleşmeleri belli oldu.

A Grubu:

İzlanda - Romanya

Bulgaristan - Macaristan

B Grubu:

Bosna Hersek - Kuzey İrlanda

Slovakya - İrlanda Cumhuriyeti

C Grubu:

İskoçya - İsrail

Norveç - Sırbistan

D Grubu:

Gürcistan - Belarus

Kuzey Makedonya - Kosova

Yarı finali geçen ekipler finalde karşılaşacak ve kazanan ülke EURO 2020 bileti alacak.


Masterchef'ten elenen Suna'dan ilk açıklama!
Müge Anlı'dan Palu ailesiyle ilgili şaşırtan itiraf
Rüzgar Mağden Gönül Yazar'ı aylardır kandırıyormuş!
Hande Erçel beğenilmedi! 'Çok soğuk ve donuk'
Hadise'nin gizli aşkı kim? 'İstediği kadar gizlemeye çalışsa da...'
<p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine kat

Kılıçdaroğlu´nun O Sözlerini Genç Kız Böyle Ti´ye Aldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En garip mühendislik çalışmaları

Evin bahçesine göktaşı düştüğünü iddia etti!