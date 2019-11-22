EURO 2020 için son 4 takım aranıyor! UEFA Uluslar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
2020 Avrupa Futbol şampiyonası için son 4 katılım hakkı, sahiplerini arıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
EURO 2020'ye katılacak son 4 takım Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.
Uluslar Ligi'nden gelen ülkeler play-off'ta 4 gruba ayrılıyor. Her grupta yer alan 4 takım arasında tek maç üzerinden oynanacak yarı final eşleşmeleri belli oldu.
A Grubu:
İzlanda - Romanya
Bulgaristan - Macaristan
B Grubu:
Bosna Hersek - Kuzey İrlanda
Slovakya - İrlanda Cumhuriyeti
C Grubu:
İskoçya - İsrail
Norveç - Sırbistan
D Grubu:
Gürcistan - Belarus
Kuzey Makedonya - Kosova
Yarı finali geçen ekipler finalde karşılaşacak ve kazanan ülke EURO 2020 bileti alacak.