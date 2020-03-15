EURO 2020 değil 2021!

AKŞAM
FRANSIZ kulübü Olympique Lyon’un deneyimli Başkanı Jean Michel-Aulas, koronavirüs sebebiyle Fransa Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nın şu aşamada tamamlanmasının imkansız olduğunu ve Ligue 1’de düşenin ve şampiyonun olmadığı bir ‘beyaz sezon’ ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Jean-Michel Aulas La Monde’a yaptığı açıklamada Fransa Kulüpler Birliği Başkanı olarak Fransa Federasyonu ile bir araya geldiklerini ve ligin ertelenmesinin yanında bu sezonun düşen ve şampiyon olan takımı olmayan bir sezon olarak geçilmesini talep ettiğini söyledi.
YÖNETMELİKLERE UYGUN
Aulas, koşullar ne olursa olsun yönetmeliklerin ışığında hareket edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Fransız Başkan ayrıca Avrupa Şampiyonası’nın 2021 yazına ertelenmesi konusunda 55 üye federasyon ile birlikte salı günü UEFA’ya başvurulacağını açıkladı. Bilindiği üzere Türk Milli Takımı da EURO 2020 vizesi almıştı.
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