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  3. Etno'da final günü

Etno'da final günü

Etno'da final günü

4. Etnospor Kültür Festivali bugün sona eriyor. 3 gündür büyük coşkuya sahne olan festivale en büyük ilgiyi çocuklar gösteriyor. Bugün de onlar için at binip, ok atıp, çizgi film karakterleriyle buluşma günü

AKŞAM

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dünya Etnospor Kültür Festivali, bugün sona eriyor. İstanbul Atatürk Havaalanı’nda 3 gündür devam eden festivale dün de yağmura rağmen büyük ilgi vardı. Özellikle çocuklara yönelik etkinliklere yoğun katılım vardı. Türkiye Jokey Kulübü’nün de pony atlarla katıldığı etkinlikte çocuklar at bindi, ok attı ve geleneksel sporları yakından tanıma fırsatı buldu.

ÖĞLENDEN SONRA HAVA AÇIK

Çocukların çizgi film kahramanları Tozkoparan ve Rafadan Tayfa’nın oyuncuları da Etnospor da hayranlarıyla eğlenceli saatler geçirdi. Bugün de İstanbullular’a yönelik birçok renkli etkinliğin yer alacağı festival akşama kadar devam edecek. Öğleden sonra hava durumunun açık ve güneşli olması, festivalin son günündeki etkinliğe katılımı daha da artıracak.

GELENEKLE GELECEGi BiRLESTiRECEGiZ

ETNOSPOR Kültür Festivali’ni ziyaret eden Spor Bakanı M.Muharrem Kasapoğlu şu açıklamayı yaptı: “Gelenek ve gelecek çok önemli. Geleneğinden kopup, kültürünü geçmişini bilmeyen toplumların hiçbir alanda başarılı olması mümkün değil. Biz gelenekle geleceği birleştireceğiz, geri adım atmayacağız. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. 18 yılda spor konusunda bir devrim yaptık.”

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