Etimesgut Belediyespor Akhisarspor'u elemeyi başardı

Akhisarspor'da Bertuğ Bayar, Bjarnason, Taha Yalçıner, Vrsajevic ve penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Çekdar Orhan, İrfan Hadzic ise atışları gole çeviremedi.
Etimesgut Belediyespor'da ise Mikail Koçak, Berkay Ceylan, Berat Tosun, Mehmet Taşcı ve Yasin Görkem Aslan atışları golle sonuçlandırdı. İlk atışı kullanan Alaettin Batuhan Tur ise vuruştan faydalanamadı.
Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda hala anlaşmaya varamadığı ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Dorukhan Toköz'ün Galatasaray ile büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürüldü.
31 Aralık'ta kulübü Shanghai ile sözleşmesi sona erecek olan Hulk için Çin basını Galatasaray iddiasında bulundu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mbaye Diagne'nin yerine Ali Yavuz Kol'a şans verme kararı aldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.