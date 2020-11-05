Etimesgut Belediyespor Akhisarspor'u elemeyi başardı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten müsabakada TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor karşısında penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Misli.com 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor, adını 4. tura yazdırdı.

Akhisarspor'da Bertuğ Bayar, Bjarnason, Taha Yalçıner, Vrsajevic ve penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Çekdar Orhan, İrfan Hadzic ise atışları gole çeviremedi.

Etimesgut Belediyespor'da ise Mikail Koçak, Berkay Ceylan, Berat Tosun, Mehmet Taşcı ve Yasin Görkem Aslan atışları golle sonuçlandırdı. İlk atışı kullanan Alaettin Batuhan Tur ise vuruştan faydalanamadı.