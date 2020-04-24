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aksam.com.tr
  • 24 Nisan 2020 Cuma 08:00
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  • 24 Nisan 2020 Cuma 00:38

Etik değil nakit çalışır

Etik değil nakit çalışır

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Uluslararası Af Örgütü, Premier Lig ekibinin satışının durdurulmasını istedi. Henry Winter ise “Premier Lig'de etik değil, nakit çalışır. Satış iptal olmaz” dedi.

AKŞAM

Uluslararası Af Örgütü’nün İngiltere Direktörü Kate Allen’ın Premier Lig Başkanı Richard Masters’a yazdığı mektupta, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United’ı satın almasının engellenmesi istendi. Mektupta, “Premier Lig, uluslararası hukuka aykırı ve Premier Lig ile küresel futbol değerleriyle çelişen, son derece ahlâk dışı eylemleri örtbas etmek için Premier Lig futbolunun ihtişamını ve prestijini kullanmak isteyenlerin oyuncağı olma riski ile karşı karşıya” ifadesi yer aldı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ UNUTULMASIN!..

Mektupta ayrıca “Veliaht Prens (Muhammed bin Selman), kendisinin onayıyla gerçekleştirildiğine inanılan Cemal Kaşıkçı’nın korkunç bir şekilde öldürülmesinin ardından spor etkinliklerini ve kişiliklerini Krallık’ın imajını iyileştirmek için bir araç olarak kullanıyor” denildi. Ünlü İngiliz gazeteci Henry Winter ise “Geçen yıl Suudiler, Amerika’nın NBA, NFL, beyzbol takımlarından satın almak istediler ama alamadılar. Fakat Premier Lig’de etik değil nakit üzerinde duruluyor; Suudiler’in ele geçirmesine itiraz etme olasılığı çok düşük” şeklinde tepki gösterdi.

KAŞIKÇI’NIN NİŞANLISINDAN TEPKİ

2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda hunharca öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz de satışa tepki gösterdi: “Premier Lig, nişanlımın cinayetinden sorumlu olan Salman gibi birinin İngiltere spor camiasına girmesine engel olmalı. Böyle bir satın alım hem Birleşik Krallık’ın hem de Premier Lig’in itibarına çok büyük bir darbedir.”

ABROMOVIC’İN SUÇU NE?

Newcastle’ın Suudiler’e satışına tepki gösteren İngiliz basını, Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olanların Premier Lig’de olmasının kuralları yok edeceğini vurguladı. Haberlerde ayrıca, “Suudileri alıyorsanız, Abramovic’in suçu ne” denildi.

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