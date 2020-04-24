Etik değil nakit çalışır

AKŞAM
Uluslararası Af Örgütü’nün İngiltere Direktörü Kate Allen’ın Premier Lig Başkanı Richard Masters’a yazdığı mektupta, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United’ı satın almasının engellenmesi istendi. Mektupta, “Premier Lig, uluslararası hukuka aykırı ve Premier Lig ile küresel futbol değerleriyle çelişen, son derece ahlâk dışı eylemleri örtbas etmek için Premier Lig futbolunun ihtişamını ve prestijini kullanmak isteyenlerin oyuncağı olma riski ile karşı karşıya” ifadesi yer aldı.
KAŞIKÇI CİNAYETİ UNUTULMASIN!..
Mektupta ayrıca “Veliaht Prens (Muhammed bin Selman), kendisinin onayıyla gerçekleştirildiğine inanılan Cemal Kaşıkçı’nın korkunç bir şekilde öldürülmesinin ardından spor etkinliklerini ve kişiliklerini Krallık’ın imajını iyileştirmek için bir araç olarak kullanıyor” denildi. Ünlü İngiliz gazeteci Henry Winter ise “Geçen yıl Suudiler, Amerika’nın NBA, NFL, beyzbol takımlarından satın almak istediler ama alamadılar. Fakat Premier Lig’de etik değil nakit üzerinde duruluyor; Suudiler’in ele geçirmesine itiraz etme olasılığı çok düşük” şeklinde tepki gösterdi.
KAŞIKÇI’NIN NİŞANLISINDAN TEPKİ
2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda hunharca öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz de satışa tepki gösterdi: “Premier Lig, nişanlımın cinayetinden sorumlu olan Salman gibi birinin İngiltere spor camiasına girmesine engel olmalı. Böyle bir satın alım hem Birleşik Krallık’ın hem de Premier Lig’in itibarına çok büyük bir darbedir.”
ABROMOVIC’İN SUÇU NE?
Newcastle’ın Suudiler’e satışına tepki gösteren İngiliz basını, Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olanların Premier Lig’de olmasının kuralları yok edeceğini vurguladı. Haberlerde ayrıca, “Suudileri alıyorsanız, Abramovic’in suçu ne” denildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile alakalı çözüm önerileri konuşulurken Romanya'dan flaş bir öneri geldi.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Beşiktaş Vodafone Park'ta saat 21.00'de önce İstiklal Marşı, sonrasında 23 Nisan Marşı çaldı.
Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Telekom Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ülker Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanamazken, ülke çapında alınan kararla herkes evlerindeki balkonlarından saat 21:00'da aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu. Spor kulüpleri ise kendi stadyumlarından İstiklal Marşı'nı çaldılar.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"