Etienne Mendy'den Fenerbahçe'ye Bafetimbi Gomis önerisi

Yeni sezon öncesi çok büyük bir kadro değişimine hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor ancak bu kez hamle Sarı-Lacivertlilerden gelmedi! İddialara göre Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, Fransız golcünün transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti.
OPSİYON MADDESİ TEK TARAFLI
Bir süredir Suudi kulübü Al Hilal'ın Gomis'in sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Mendy'nin 35 yaşındaki forveti Fenerbahçe'ye önerdiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE KALMAYI TERCİH ETTİ
Daha önce de iki kez Fener'in gündemine giren Gomis, tercihini Al Hilal'de kalmaktan yana kullanmıştı. Ancak tecrübeli yıldızın bu kez Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
AL HİLAL'DE 54 GOLE İMZA ATTI
2017-18 sezonunda G.Saray ile gol krallığı yaşayan Gomis konusunda Sarı-Lacivertliler'in tavrı merak konusu. Fransız forvet Al Hilal'de 74 maça çıkarken, 54 gole attı ve 10 asist yaptı.
AL NASR'IN DA LİSTESİNDE
Al Hilal'den ayrılması gündeme gelen Gomis'i bir başka Suudi kulübü Al Nasr'ın istediği öne sürülüyor. Ancak Fransız yıldızın artık Avrupa'ya dönmek istediği belirtiliyor.
COMOLLİ İLE İKİ KEZ GÖRÜŞMÜŞTÜ
Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli ile geçtiğimiz yıl İstanbul'da iki kez görüşmüştü. Menajer Mendy'nin de yer aldığı görüşmeden sonuç alınamamıştı.
Gomis 2017-18 sezonunda formasını giydiği Galatasaray'da 32 gole imza atmış ve Süper Lig'in gol kralı olmayı başarmıştı.
(Takvim)
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Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, başarılı forvetin transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti. 34 yaşındaki golcü daha önce de Sarı-Lacivertlilerin gündemine gelmiş ancak dönemin sportif direktörü Damien Comolli transferi bitirememişti.