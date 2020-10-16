Etebo: 'Daha farklı bir Etebo izleteceğim'

SPOR GÜNDEMİ

Sergen Yalçın'dan Boyd'a izin çıktı Sergen Yalçın'dan Boyd'a izin çıktı Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a ayrılık için Sergen Yalçın'dan izin çıktı.

Kalinic meğer bu yüzden Beşiktaş'a imza atmamış! Kalinic meğer bu yüzden Beşiktaş'a imza atmamış! Transferin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan ancak son anda İtalyan ekibi Verona'ya transfer olan Hırvat golcü Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, oyuncusunun transfer süreciyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Erol Bulut'un zor kararı Erol Bulut'un zor kararı Fenerbahçe'de her mevkide müthiş bir forma rekabeti yaşanırken, teknik direktör Erol Bulut'un Göztepe deplasmanında sahaya süreceği ilk 11 şimdiden merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin yeni projesine büyük ilgi Fenerbahçe'nin yeni projesine büyük ilgi İnternetten yapılan açık artırmada ilk olarak Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla çıktığı son maçta giydiği forma ve Ömer Faruk'un koluna taktığı pazubend satıldı. Rize'deki formalar 315 ila bin 450 Euro arasında rakamlara alıcı buldu.

Babel'in yeni adresi belli gibi! Sözleşmesi otomatik uzamadan... Babel'in yeni adresi belli gibi! Sözleşmesi otomatik uzamadan... Bu sezon 20 maça ilk 11'de başlaması halinde sözleşmesi bir sezon daha uzayacak olan Ryan Babel için Galatasaray planını hazırladı. Hollandalı futbolcuyu yedek kulübesine gönderecek olan Cimbom, devre arasında oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Ryan Babel için en yüksek olasılık ABD.