Etebo: 'Daha farklı bir Etebo izleteceğim'

Kasımpaşa mücadelesinde ilk kez 11'de olan ve maç sonrasında sakatlık haberi gelen Etebo, Milli arada toparladı.
Beklenenden çabuk dönen 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, 3 gündür antrenmanların en istekli isimlerinden biri...
Özellikle Taylan'ın tedavisinin devam ettiği bu süreçte, hırslı görüntüsüyle yüzleri güldüren Etebo, Alanyaspor karşılaşmasında yine ilk 11'de olacak. Galatasaray'a hazır gelmediği için Milli ara öncesinde beklentileri tam karşılayamayan genç oyuncu, artık performansıyla "Daha farklı bir Etebo izleteceğim" mesajı veriyor. Teknik direktör Fatih Terim, yönetimin yaptığı tek orta saha transferi durumundaki Etebo'ya çok inanıyor.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a ayrılık için Sergen Yalçın'dan izin çıktı.
Transferin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan ancak son anda İtalyan ekibi Verona'ya transfer olan Hırvat golcü Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, oyuncusunun transfer süreciyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'de her mevkide müthiş bir forma rekabeti yaşanırken, teknik direktör Erol Bulut'un Göztepe deplasmanında sahaya süreceği ilk 11 şimdiden merak konusu oldu.
İnternetten yapılan açık artırmada ilk olarak Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla çıktığı son maçta giydiği forma ve Ömer Faruk'un koluna taktığı pazubend satıldı. Rize'deki formalar 315 ila bin 450 Euro arasında rakamlara alıcı buldu.
Bu sezon 20 maça ilk 11'de başlaması halinde sözleşmesi bir sezon daha uzayacak olan Ryan Babel için Galatasaray planını hazırladı. Hollandalı futbolcuyu yedek kulübesine gönderecek olan Cimbom, devre arasında oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Ryan Babel için en yüksek olasılık ABD.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son haftalardaki performanslarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürerek iki futbolcuya da son şanslarını verecek.