  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:23
  • |
  • Son Güncelleme:

Eşref Hamamcıoğlu'ndan yönetime taş: Yine bir ilk imza attılar!

Eşref Hamamcıoğlu'ndan yönetime taş: Yine bir ilk imza attılar!

Paylaş

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp yönetiminin almış olduğu olağanüstü seçimli genel kurul kararıyla ilgili, "İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibarıyla divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, kulüp yönetiminin olağanüstü seçimli genel kurulu 19 Aralık'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 26 Aralık'ta yapma kararı aldığını hatırlattı.

Eşref Hamamcıoğlu, kulüp tüzüğüne göre seçim halinde divan kurulunun yüksek seçim kurulu rolünü üstlenme durumunda olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Tüzüğümüzün 27, 29 ve 30. maddeleri çerçevesinde bu seçim ilanının tüzüğümüze uygun yapılmadığını görüyoruz. Şöyle ki, 13 Kasım'da gazetelerde ve resmi sitemizde yer, tarih ve gündem belirtilerek erken seçim ilanı yapılmıştır. Ancak seçim ilanı yapılmadan önce gerekli izinlerin alınması gerekiyordu. 29. madde 'Gerekli izin alınmadan yapılan ilanlar tüzüğe aykırıdır.' diyor. O bakımdan alınmış olan bir izin belgesi varsa, yönetim kurulu kararı ve ilanları versin ki divan kuruluna, divan kurulu da seçim sürecini başlatabilsin. Seçim süreci, adaylığını ilan eden kişilerin, tüzüğümüzde belirtilen şartlarda dosyalarını tamamlayarak divan kurulumuza müracaatlarıyla başlıyor. Divan kurulu da sicil kuruluyla iş birliği içinde, aidat ve üyelik kıdem bakımından gerek başkan adaylarının gerek kurullarda görev alacak kişilerin ve adayların, aday olabilmeleri için gerekli 100 imzayı veren imza sahiplerinin teyidini istemek koşuluyla süreci sürdürüyor."

Galatasaray'da bir ilkin yaşandığını aktaran Hamamcıoğlu, "Galatasaray'da yine bir ilke imza atıldı. İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibarıyla divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok. Ekim divan toplantısında belirttiğimiz gibi Galatasaray Kulübünün icraatlarıyla, söylemleriyle ve temsiliyle Türk kamuoyunu bu zamana kadar yönlendirdiğini görüyoruz. Ancak çok uzun zamandır bunlarda bir zafiyetimiz var. İzin alınmadan genel kurul ilanı verilmesi de bu zafiyetlerden biri olmuştur. Bu konuyu da değerli Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin dikkatine sunuyorum. Bu konular çok hassas konular. Camiamızın prestijini çok ilgilendirmektedir. Bir kere daha bu konu üzerinde hassasiyetle durmalarını kendilerinden istirham ediyorum." diye konuştu.

Kulüp yönetiminin 23 Mart 2019'da yapılan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi kararının İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildiğini anımsatan Hamamcıoğlu, "Mahkeme uzun zamandır devam ediyordu. Bildiğiniz gibi yaşanmış olan bir idari ibrasızlık sonucu kulüp yönetimi mahkemeye müracaat etti. Sonunda hukuk mercileri, genel kuruldan çıkmış olan idari ibrasızlık kararının geçerli olmadığını söyleyerek, mevcut yönetim kurulumuzu ibra etmiştir. Normal süreç devam etmektedir. Camiamıza ve bizlere düşen süreci saygıyla karşılamak." ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Erol Bulut'tan sürpriz 11! Fener zorlu deplasmanda
Erol Bulut'tan sürpriz 11! Fener zorlu deplasmanda

Erol Bulut'tan sürpriz 11! Fener zorlu deplasmanda

Sözleşmesi 12 gün önce feshedilmiş! Kadroya olmayışı şaşkınlık yaratmıştı
Sözleşmesi 12 gün önce feshedilmiş! Kadroya olmayışı şaşkınlık yaratmıştı

Sözleşmesi 12 gün önce feshedilmiş! Kadroya olmayışı şaşkınlık yaratmıştı

Milli yıldızımız Süper Lig devine geliyor! Babası resmen açıklamıştı
Milli yıldızımız Süper Lig devine geliyor! Babası resmen açıklamıştı

Milli yıldızımız Süper Lig devine geliyor! Babası resmen açıklamıştı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Ve ilk transfer tamam! Her konuda anlaşma sağlandı
Ve ilk transfer tamam! Her konuda anlaşma sağlandı

Ve ilk transfer tamam! Her konuda anlaşma sağlandı

Galatasaray bir süredir transferi için temaslarda bulunduğu Kenan Karaman ile bir kez daha görüştü. Milli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı.

ARKA PLAN
• Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi Kenan'ın kulübü Fortuna Düsseldorf'u ikna etmesi gerekiyor.
• Düsseldorf cephesinde bu satışa sıcak bakılmıyor.
• Kenan Karaman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor.

Karagümrük ile Sivasspor yenişemedi
Karagümrük ile Sivasspor yenişemedi

Karagümrük ile Sivasspor yenişemedi

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Sivasspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Federasyon yeni hocayı açıkladı
Federasyon yeni hocayı açıkladı

Federasyon yeni hocayı açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Hamamcıoğlu'ndan yönetime taş: Yine bir ilke imza attılar!
Hamamcıoğlu'ndan yönetime taş: Yine bir ilke imza attılar!

Hamamcıoğlu'ndan yönetime taş: Yine bir ilke imza attılar!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüp yönetiminin almış olduğu olağanüstü seçimli genel kurul kararıyla ilgili, "İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibarıyla divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok." dedi.

Adalesinde yırtık tespit edildi, 2-3 hafta yok!
Adalesinde yırtık tespit edildi, 2-3 hafta yok!

Adalesinde yırtık tespit edildi, 2-3 hafta yok!

Fenerbahçe'nin tartışılan futbolcusu Tolga Ciğerci, adalesindeki 2. derece yırtık sebebiyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.

Yönetimden müthiş hamle! En az yüzde 100 zam yapılacak
Yönetimden müthiş hamle! En az yüzde 100 zam yapılacak

Yönetimden müthiş hamle! En az yüzde 100 zam yapılacak

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla teknik ekibin yüzünü güldüren ve takımın en az kazanan ismi olan Taylan Antalyalı'ya Sarı-Kırmızılı yönetim en az yüzde 100 zam yapacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.