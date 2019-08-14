ESPN'e göre Falcao Galatasaray'da

ESPN’in Güney Amerika edisyonu, uzun süredir yolu gözlenen Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferinin tamamlandığını duyurdu.

AKŞAM

G.SARAY’IN uzun süredir bitirmeye çalıştığı Radamel Falcao transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı. ESPN’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Falcao’nun Galatasaray’a transferinin kesinleştiği yazılırken, “Falcao artık Galatasaray’da. Transfer kesinleşti” ifadelerine yer verildi. Bu mesajın yanına ise Falcao’nun yeni sezonda forma giyeceği Türkiye Ligi hakkında “Ligin seviyesini nasıl buluyorsunuz?” şeklinde takipçilere bir soru yöneltildi. Radamel Falcao’nun eşi ve çocuklarıyla birlikte yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Monaco Kulübü, 33 yaşındaki tecrübeli golcü için 4 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Finansal Fair Play kontrolünde olan G.Saray sıkıntı yaşamamak adına bu rakamı aşağı çekmek için görüşmeleri sürdürüyor. G.Saray, satacağı bir oyuncudan gelecek para ile bu transferi bitirmeyi planlıyor.