ESPN'e göre Falcao Galatasaray'da

AKŞAM
G.SARAY’IN uzun süredir bitirmeye çalıştığı Radamel Falcao transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı. ESPN’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Falcao’nun Galatasaray’a transferinin kesinleştiği yazılırken, “Falcao artık Galatasaray’da. Transfer kesinleşti” ifadelerine yer verildi. Bu mesajın yanına ise Falcao’nun yeni sezonda forma giyeceği Türkiye Ligi hakkında “Ligin seviyesini nasıl buluyorsunuz?” şeklinde takipçilere bir soru yöneltildi. Radamel Falcao’nun eşi ve çocuklarıyla birlikte yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Monaco Kulübü, 33 yaşındaki tecrübeli golcü için 4 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Finansal Fair Play kontrolünde olan G.Saray sıkıntı yaşamamak adına bu rakamı aşağı çekmek için görüşmeleri sürdürüyor. G.Saray, satacağı bir oyuncudan gelecek para ile bu transferi bitirmeyi planlıyor.
DEPLASMANDA Prag’la 2-2 berabere kalan ve Avrupa Kupaları’nda tura çok yaklaşan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ için ismi geçen bir başka golcü Sassuolo forması giyen Khouma Babacar.
Schalke 04’ün Sportif Direktörü Jochen Schneider, “Beşiktaş’la görüşmeler sürüyor. Ama henüz netleşmedi” dedi. Ukrayna basını ise görüşmelerin olumlu gittiğini ve imzaların atılacağını duyurdu.
ESPN’in Güney Amerika edisyonu, uzun süredir yolu gözlenen Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferinin tamamlandığını duyurdu.
G.SARAY’DAN önce R.Madrid ve Barcelona formaları giyen Hagi, Neymar’ın olası Real Madrid transferi ve Messi-Ronaldo kıyaslamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Mahkemeden ‘Denetleme Kurulu’nun seçimi yönünde karar çıkması üzerine yönetim, bütün kurulları seçime götürmek için çalışma başlattı. 2 Eylül’e kadar Mustafa Cengiz yönetimi ‘Olaganüstü seçim’ kararı açıklayabilir.
F.Bahçe, Trabzon’un da gündeminde bulunan İngiliz forvete haftalık 60 bin pound karşılığında 3 yıllık sözleşme önerdi. 29 yaşındaki golcü, yakın zamanda kararını verecek.