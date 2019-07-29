ESPN'den Daniel Sturridge iddiası: Trabzonspor'a imza atmaya çok yakın

Trabzonspor'da golcü transferiyle ilgili girişimler devam ederken gündemdeki isimerden biri olan Daniel Sturridge konusunda İngiliz basınından sıcak bir iddia ortaya atıldı.
ESPN kaynaklarına göre bordo mavili kulüple görüşen Sturridge, 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın.
Liverpool ile sözleşmesi sona eren Sturridge ile görüşen Trabzonspor, bu transferde mutlu sona yaklaştı. ESPN'de yer alan habere göre İngiliz golcüyle ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da bordo mavililerin 2 yıllık sözleşme ve cazip bir maaş teklifiyle transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Golcü yıldızın şu anda Türkiye'de olmadığı ancak yetkilendirdiği menajerlerin Trabzonspor ile son detayları görüştüğü ifade edildi.
Sturridge'i geçmiş yıllarda Fenerbahçe'nin de istediği ve oyuncunun bu kez Türkiye'ye transfer olma ihtimalinin yükek olduğu vurgulandı.
(Futbol Arena)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Luyindama transferini bitirdiklerini açıkladı.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki Daniel Sturridge hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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