Espanyol'un Çinli futbolcusu koronavirüse yakalandı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor cephesinden çok sert play-off yanıtı Trabzonspor cephesinden çok sert play-off yanıtı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi Süper Lig'de sezona corona virüs nedeniyle ara verilse de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Ligden düşme adayları arasında bulunan Kayserispor'un yıldız futbolcusu Mensah'ın adı daha önce Beşiktaş ile anılsa da Galatasaray flaş bir atakla devreye girdi.

Jailson Fenerbahçe'yi yaktı Jailson Fenerbahçe'yi yaktı Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmadan önce orta saha futbolcusu olan Jailson'u stoperde oynatması takım adına pahalıya patladı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltıya sebebiyet veren oyunculardan biri oldu.

Beşiktaş'tan sürpriz karar! 'İsteyen gidebilir' Beşiktaş'tan sürpriz karar! 'İsteyen gidebilir' Beşiktaş Yönetimi, koroonavirüs salgını nedeniyle ayrılmak isteyen yabancı futbolcularına kolaylık sağlama kararı aldı.

Futbol kulüplerine borsada koronavirüs darbesi Futbol kulüplerine borsada koronavirüs darbesi Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle Belarus Ligi hariç Avrupa'daki tüm futbol ligler ertelendi. Avrupa'nın dev kulüpleri salgın nedeniyle ekonomik olarak çıkmaza girmiş durumda. Liglerin ertelemesi üzerine borsada işlem gören kulüpler dibe vurdu. Bu listede Türk takımları da yer aldı.

Galatasaray koronavirüs önlemlerini açıkladı Galatasaray koronavirüs önlemlerini açıkladı Galatasaray Kulübü Doktoru Yrd. Doç Dr. Yener İnce, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan önlemler ve oyuncuların bu dönemdeki antrenman ile beslenme konularındaki program hakkında kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.