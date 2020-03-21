Espanyol'un Çinli futbolcusu koronavirüse yakalandı

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, virüs tespit edilen Wu Lei'nin sağlık durumu hakkında Espanyol'a bilgi verildiği ve 28 yaşındaki oyuncunun karantina altında tutulduğu belirtildi.
Çin'in Şanghay SIPG takımından geçen sezon Espanyol'a transfer olan Wu Lei, bu sezon İspanya temsilcisinde 38 karşılaşmada forma giydi.
Espanyol, hafta içinde yaptığı açıklamada, teknik ekip ve futbolculardan 6 kişide koronavirüse rastlandığını duyurmuştu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de sezona corona virüs nedeniyle ara verilse de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Ligden düşme adayları arasında bulunan Kayserispor'un yıldız futbolcusu Mensah'ın adı daha önce Beşiktaş ile anılsa da Galatasaray flaş bir atakla devreye girdi.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmadan önce orta saha futbolcusu olan Jailson'u stoperde oynatması takım adına pahalıya patladı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltıya sebebiyet veren oyunculardan biri oldu.
Beşiktaş Yönetimi, koroonavirüs salgını nedeniyle ayrılmak isteyen yabancı futbolcularına kolaylık sağlama kararı aldı.
Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle Belarus Ligi hariç Avrupa'daki tüm futbol ligler ertelendi. Avrupa'nın dev kulüpleri salgın nedeniyle ekonomik olarak çıkmaza girmiş durumda. Liglerin ertelemesi üzerine borsada işlem gören kulüpler dibe vurdu. Bu listede Türk takımları da yer aldı.
Galatasaray Kulübü Doktoru Yrd. Doç Dr. Yener İnce, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan önlemler ve oyuncuların bu dönemdeki antrenman ile beslenme konularındaki program hakkında kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.
Beşiktaş Kulübü'nden koronavirüsle ilgili son dakika açıklaması... Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüs belirtileri olan oyuncuların olduğunun ortaya çıkması üzerine sarı lacivertlilerle yakın zamanda maç yapan Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.