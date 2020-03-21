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aksam.com.tr
  • 21 Mart 2020 Cumartesi 19:14
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  • 21 Mart 2020 Cumartesi 19:14

Espanyol'un Çinli futbolcusu koronavirüse yakalandı

Espanyol'un Çinli futbolcusu koronavirüse yakalandı

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La Liga ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Çinli futbolcu Wu Lei, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandı.

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, virüs tespit edilen Wu Lei'nin sağlık durumu hakkında Espanyol'a bilgi verildiği ve 28 yaşındaki oyuncunun karantina altında tutulduğu belirtildi.

Çin'in Şanghay SIPG takımından geçen sezon Espanyol'a transfer olan Wu Lei, bu sezon İspanya temsilcisinde 38 karşılaşmada forma giydi.

Espanyol, hafta içinde yaptığı açıklamada, teknik ekip ve futbolculardan 6 kişide koronavirüse rastlandığını duyurmuştu.

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