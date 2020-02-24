Eşofman totemi

GLAATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, bilindiği üzere maçlara genellikle takım elbiseyle çıkıyordu.

AKŞAM

Ancak dünkü Kadıköy deplasmanında tecrübeli çalıştırıcı eşofman tercih etti. Bu hareketle Terim’in totem denediği iddia edildi.