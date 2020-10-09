Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü İlhan Var: Buraya savaşmaya geldik

Mustafa Özer’in ardından Eskişehirspor’da göreve gelen Teknik Direktör İlhan Var, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eskişehirspor için savaşmaya geldiklerini ifade eden Var, "Bize inanan güvenenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Tesislere, bu sahaya yabancı değilim. Buraya savaşmaya geldik. İlk geldiğimizde formamız yoktu bugün takımda her şey var. Bugün sadece transfer engeli var. Bu gömleği giymek istemeyen, cesaret edemeyen teknik adamlar vardı. Ben bu görevi kabul edeceğimizi söyledim. Kendime, arkadaşlarıma, futbolculara çok güveniyorum. Enerjimizi sahaya yansıtacağız. Bu çocukların değerlerini yukarıya çekmek istiyoruz. Biraz sabredersek inşallah bu algıyı değiştireceğimize inanıyorum. Eskişehirspor çok büyük bir kulüptür. Tek eksik seyircimizin olmamasıdır" diye konuştu.
"MERİH DEMİRAL GİBİ EĞİTİM VERMEK İSTİYORUZ"
Kadroda daralmaya gideceklerini aktaran İlhan Var, oyuncuları Merih Demiral gibi eğitmek istediklerini söyledi. Var, "Burada çok kalabalık bir kadro yapımız var. Pazartesiden itibaren 26 kişiyle çalışmaya başlayacağız. Bu kadroda olmayanları çok özel bir eğitim içine sokacağız. 35 kişiyiz 90 dakika antrenman yapsak kişi başına 2 dakika düşüyor. Fenerbahçe’nin altyapısını koordine eden Hasan Özdemir’i getirdik. Bu çocuklar işlenmeli bir Merih Demiral gibi eğitim vermek istiyoruz" dedi.
"MAĞLUP OLMAK İÇİN SAHAYA ÇIKMAYACAĞIZ"
Son olarak mağlup olmak için sahaya çıkmayacaklarını belirten Eskişehirspor’un yeni Teknik Direktörü İlhan Var, şunları söyledi:
"Maç seçerek oynayacağız, maçları özel oynayacağız. İlk önce fikstür ayarlayacağız. Hedef o maçları kazanmak. Bizim 10-12 final maçımız olacak. 15 haftadır yenemeyen bir takım ya beraberliği koruyacaksın ya da galip geleceksin. Biz mağlup olmak için sahaya çıkmayacağız."
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