Eskişehirspor'un kalesi düştü!

TFF 1. Lig'de geride kalan 28 hafta sonunda kalesinde 46 gol gören Eskişehirspor, bu sezon ligde en fazla gol yiyen takım oldu.

Son yılların en başarısız dönemini geçiren Eskişehirspor, 17 puan ile son sırada yer alıyor. Ligin en çok gol yiyen takımı olan Eskişehirspor, 28 maçta kalesinde tam 46 gol gördü. Bu süreçde Eskişehirspor’un kalesini genç eldivenler Ekrem Kılıçarslan ve Melih Ağa korudu. EsEs, bu sezon hem iç sahada hem de dış sahada sadece 5 maçta kalesini gole kapatabildi. Siyah-kırmızılılar; Menemen Belediyespor, Keçiörengücü, Adanaspor, Bursaspor ve Altınordu maçlarında gole izin vermedi. EsEs, 23 müsabakada ise filelerini gole kapatamadı. Eskişehirspor’u 42’şer gol ile Osmanlıspor ve Adanaspor takip etti.