Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Eskişehirspor'un başkanı yeniden Osman Taş oldu

Eskişehirspor'un başkanı yeniden Osman Taş oldu

Eskişehirspor'un başkanı yeniden Osman Taş oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü kongresinde kulüp başkanlığa yeniden Osman Taş seçildi.

Kentte bir otelde düzenlenen kongrede Taş tarafından oluşturulan tek listeyle seçime gidildi.

Osman Taş başkanlığında Cemil Nazlı, Ertuğrul Nazlı, Taner Özcan, Ali Çalışkan, Hakan Sayın, Fatih Akköprü, Hatice Çelik İlközen, Hasan Hüseyin Ertuğrul, Ayhan Taşkınlar, Cem Nakışçı, Behçet Han Aktaş, Bilal Seçen, İsmail Boğa ve Bekir Kahraman'ın yer aldığı yönetim kurulu açık oylama sonucu göreve getirildi.

Yeniden Eskişehirspor Kulübü Başkanı seçilen Osman Taş, yarından itibaren gerekli ödemelere başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ana sponsorumuz hazır. Yarın imzalar atılacak. Allah utandırmasın. Kongrenin bir hafta daha uzatılmasını isteyenler oldu. Fakat bu Eskişehirspor'a zarar verir. Sonuçta bir hafta daha uzayacak ve ödemeler gerçekleşmeyince eksi 6 puan daha benim haneme yazılacak. Ben bunu hak etmiyorum. Bu sebeple listemizi hazırladık ve çıktık. Verilen sözler yerine getirilirse, bizler de elimizden geleni yapacağız ve Eskişehirspor'u hak ettiği yere getireceğiz." 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nesrin Cavadzade sırrını açıkladı!
Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren'in saçını kesti!
Mert Fırat'tan çocuk açıklaması
Seren Serengil'in keyfi yerinde
Bengü kızı Zeynep için şimdi de bunu yaptı!
<p>Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ´İşte terör örgütünün gerçek yü

Silahıyla birlikte teslim oldu... YPG/PKK ile ilgili bakın neler anlattı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkesi şaşkına çeviren gelişme! Bir Recep Sert portresi...