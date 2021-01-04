Eskişehirspor'da İlhan Var ile yollar resmen ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, İlhan Var ve ekibine siyah-kırmızılı takıma verdikleri emekler için teşekkür edildi.
İlhan Var, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla göreve getirilmişti. Var yönetiminde ligde 13 maça çıkan Eskişehirspor, bu karşılaşmaların 9'unu kaybederken, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
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Ligin 16'ıncı haftasında oynanan Beşiktaş maçı yenilgisinin ardından Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu ile el sıkıştı.
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kendileri için çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.
Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bu sezon kelimenin tam anlamıyla zindan hayatı yaşayan Jean Michael Seri'nin yeniden kiralanması için kulübü Fulham ile görüşmelere başladı.
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, takım halinde kötü günde olduklarını ve Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdıklarını söyledi.
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti karşılaşmaya ilk yarıda sarı-lacivertliler lehine verilmeyen bir penaltı pozisyonu damga vurdu. Pozisyonun kahramanı Sinan Gümüş de maçın ardından tepki gösterdi.