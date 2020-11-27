Eskişehirspor'da 3'ü futbolcu 4 kişide koronavirüs tespit edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 3 futbolcusu ve 1 antrenöründe koronavirüs çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

