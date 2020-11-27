Eskişehirspor'da 3'ü futbolcu 4 kişide koronavirüs tespit edildi

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Bonservisi elinde olan ve Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Mandzukic'in, menajerler vasıtasıyla yapılan ilk görüşmede transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
Galatasaray'da seçimler 28 Şubat 2021 tarihine kadar ertelendi.
Diego Armando Maradona'nın naaşını hazırlamakla görevli cenaze işleri firmasının yetkilileri, efsane futbolcunun tabutunu açıp fotoğraf çektiler.
• Firma çalışanı 3 kişinin işine son verildi.
• Maradona'nın ailesi yasal işlem başlattı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki yıldızdan gelen haberler yüzleri güldürdü. Diego Perotti, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Gökhan Gönül'ün ise bugün takıma katılması bekleniyor.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini yürüten Serkan Reçber, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynayacağı kritik maçın kadrosu açıklandı.