Eskişehirspor'da 1'i futbolcu 2 koronavirüs vakası

Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara Kovid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre; 1 oyuncu ve 1 idari personelde koronavirüs olduğu tespit edildi.
Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gurlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuz ve bir idari personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup, takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır" denildi.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.
Fırtına'nın devre arasında, Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Gael Clichy'yi alarak sol beki güçlendireceği öne sürüldü.
Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmet Musa, yaptığı açıklamada “Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir” dedi.
Fenerbahçe yönetimi, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun futbol aklıyla şimdiden geleceğin planlarını da yapıyor. Yaz transfer döneminde yıldızları kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, potansiyeli olan genç oyuncuları da yakından takip ediyor ve performansları mercek altına alıyor.
Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N'Sakala'dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi'yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza'yı defansa çekecek.