Eskişehirspor'da 1 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Ligde pazar günü Altay ile deplasmanda karşılaşacak Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Takımımız ve teknik kadromuzun Gürlife Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucu, takımımızdan bir oyuncunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedbir amaçlı Yunusemre Devlet Hastanesi'nde izolasyona alındığını kamuoyuna bildiririz."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunuyor.
Beşiktaş, forvetine kavuşuyor... Nikola Kalinic'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
Fenerbahçe, Samatta'nın ardından Ze Luis transferini de bitiriyor.
Troy Deeney, Stefano Okaka ve Kevin Gameiro ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, her olasılığa karşı Papiss Cisse'yi de listesinde tutuyor.
'Geçen sezonki sorun hala devam ediyor'
'Lens'e nasıl dayandık? Ben bir kumanda kırdım'