Eskişehirspor'da 1 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 1 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Ligde pazar günü Altay ile deplasmanda karşılaşacak Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Takımımız ve teknik kadromuzun Gürlife Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucu, takımımızdan bir oyuncunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedbir amaçlı Yunusemre Devlet Hastanesi'nde izolasyona alındığını kamuoyuna bildiririz."