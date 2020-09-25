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aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 09:37
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Eskişehirspor'da 1 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Eskişehirspor'da 1 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 1 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Ligde pazar günü Altay ile deplasmanda karşılaşacak Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız ve teknik kadromuzun Gürlife Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucu, takımımızdan bir oyuncunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedbir amaçlı Yunusemre Devlet Hastanesi'nde izolasyona alındığını kamuoyuna bildiririz."

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