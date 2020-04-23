Eskişehirspor'a bir acı haber daha

Kırmızı siyahlı camiaya geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 20 yaşındaki Kaan Öztürk’ün ardından bir acı haber daha geldi. Futbolculuk döneminde Eskişehirspor’da forma giyen ve bu sezon içerisinde teknik adam Coşkun Demirbakan’ın ekibinde antrenör olarak görevde olan 45 yaşındaki Zafer Karagöz, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Karagöz için Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından de taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, “Kulübümüzde geçmiş dönemlerde forma giymiş ve antrenörlük yapmış olan Zafer Karagöz’ün vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Yaşanan ekonomik olumsuzluklar sebebiyle futbolculardan fedakarlık bekleyen Beşiktaş yönetimi, konuyla ilgili Burak Yılmaz ile görüşme yapmıştı. Tecrübeli futbolcunun yönetime, “Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin” dediği ortaya çıktı. Bu cevap sonrası çılgına dönen Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz ile yollarını ayırma kararı aldı. Karar, bir sonraki görüşmede futbolcuya iletilecek.
Avrupa'nın üst düzey liglerinin tamamı koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmış durumda. Liglerin oynanması için alternatif çözümler arayan UEFA, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi planlarını da yapmaya çalışıyor. Konuyla ilgili Sun Sport'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in kalan 8 maçının nerede oynanacağı tartışma konusu olurken Katar'dan çarpıcı bir öneri geldi. Katar hükûmeti, Süper Lig'in ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu. Bu öneri sonrası gözler TFF'ye çevrildi.
Fenerbahçe'nin, Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jose Callejon için oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme sunarken yıllık 2,5 milyon Euro maaş önerdi. Callejon ise yıllık 3 milyon Euro talep ediyor.
Volkan Babacan ve Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş; Nurullah Aslan, Oğulcan Çağlayan ve Yunus Mallı'yı da kadrosuna katmak istiyor.
İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki sezonun takviyeleri için çalışmalarına başladı. Atletico Madrid forması giyen Thomas Partey'i kadrosuna katmak isteyen Arsenal, bu transfer için 45 milyon Pound'u gözden çıkardı.
Halihazırda ekonomik sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe'ye son darbeyi koronavirüs vurdu. Yeni sezon transferleri için iyice kaynak sıkıntısına giren Sarı-Lacivertliler, elindeki futbolcuları değerlendirme kararı aldı. Bu bağlamda hareket edecek olan Fenerbahçe'nin gelecek sezon özellikle Ferdi Kadıoğlu'na daha çok şans vermesi bekleniyor.