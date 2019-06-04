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04 Haziran 2019 Salı 14:21 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 14:21

Eskişehirspor teknik direktörlük görevi için Tugay Kerimoğlu ile temas kurdu

Eskişehirspor teknik direktörlük görevi için Tugay Kerimoğlu ile temas kurdu

Eskişehirspor'da kısa süre önce göreve gelen Başkan Osman Taş ve yönetimi, Fuat Çapa'yla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç alamadı.

Kırmızı-siyahlılar, transfer planlamasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle alternatiflere yöneldi. İlk olarak Tugay Kerimoğlu ile temas kurulduğu öğrenildi.

Şanlıurfaspor'daki görevinden 2016'da ayrılan ve o tarihten sonra TV'de yorumculuk yapan 48 yaşındaki çalıştırıcının, teklife olumlu dönüş yaptığı belirtildi.

Tarafların Ramazan Bayramı sonrasında bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. M. City ve G.Saray'da antrenörlük yapan Kerimoğlu, anlaşma sağlanırsa kariyerindeki ikinci takımı çalıştıracak.

(Sabah)

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