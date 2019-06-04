Eskişehirspor teknik direktörlük görevi için Tugay Kerimoğlu ile temas kurdu

Kırmızı-siyahlılar, transfer planlamasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle alternatiflere yöneldi. İlk olarak Tugay Kerimoğlu ile temas kurulduğu öğrenildi.

Şanlıurfaspor'daki görevinden 2016'da ayrılan ve o tarihten sonra TV'de yorumculuk yapan 48 yaşındaki çalıştırıcının, teklife olumlu dönüş yaptığı belirtildi.

Tarafların Ramazan Bayramı sonrasında bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. M. City ve G.Saray'da antrenörlük yapan Kerimoğlu, anlaşma sağlanırsa kariyerindeki ikinci takımı çalıştıracak.

(Sabah)