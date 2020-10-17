Eskişehirspor deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı

Altyapısında yetişen futbolcuların ağırlıklı olduğu kadrosuyla sezona başlayan Eskişehir temsilcisi, ilk hafta başkentte konuk olduğu Ankaraspor'a 1-0 yenildi.
Bir sonraki hafta sahasında Adanaspor ile karşılaşan Eskişehirspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Siyah-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında İzmir'de Altay'a 6-0 mağlup oldu. Sezonun 4. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayan Eskişehirspor, 1-1 biten maçta rakibiyle puanları paylaştı.
Lige verilen milli maç arasından sonra 5. haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi, rakibiyle 1-1 berabere kalarak hem sezonun ilk deplasman puanını kazandı hem de dış sahada ilk golünü kaydetti.
Eskişehirspor, 20 Ekim Salı günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ‘Ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır' sözlerini mahkemeye taşımış, tazminat talebinde bulunmuştu. İlk mahkeme davayı kabul etmedi, istinaf başvurusu reddedildi. Yargıtay son noktayı koyarak istinafın başvurusunun reddini doğru olarak değerlendirdi.
Milli takımdaki oda arkadaşı Mensah'ın koronavirüs testi pozitif çıkan Caleb Ekuban'ın ateşi 39'a çıkınca oyuncu derhal hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucu Ekuban'ın koronavirüs kapmadığı tespit edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ümraniyespor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Muammer Denizhan Taşkan'a kancayı taktı. 20 yaşındaki futbolcu, Florya'da oynanan hazırlık maçında sürati ve adam eksiltme özelliğiyle Terim'in oldukça dikkatini çekti. Denizhan Taşkan için ilk adımı atan Galatasaray teknik heyeti, transferde öncelik sözü aldı.
Son dönemdeki yükselen performansıyla adından söz ettiren Ozan Tufan'ın talipleri artmaya başladı. Fenerbahçe'yle olan sözleşmesinde 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan 25 yaşındaki futbolcu, EURO 2020'de tavan yapıp Avrupa'ya transfer olmak istiyor.
Galatasaray, sezon başında ilgilendiği ancak transferini bitiremediği Kenan Karaman için devre arasında bir hamle daha yapacak. Oyuncunun Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transferin önünü açıyor.
Süper Lig'e milli ara sonrası bugün start veriliyor.